嘉義縣民雄鄉民新路今天中午12點半發生小貨車與2台機車事故，一台小貨車行經民新路正要右轉進興街時，遭後方自小客車撞上，翻覆在進興街上等紅綠燈的2台機車，造成機車上2位駕駛及1位乘客受輕傷，分別送往嘉義基督教醫院及大林慈濟醫院救治。

警方對小貨車及自小客車駕駛進行酒測，都沒有酒精反應，詳細肇事原因正由警方進一步調查。

(中時 )