小貨車遭撞翻覆 2機車遭波及3人輕傷 15:482020/03/09 中時 張毓翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一台小貨車行經民新路正要右轉進興街時，遭後方自小客車撞上，翻覆在進興街上等紅綠燈的2台機車。（翻攝照片／張毓翎嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣民雄鄉民新路今天中午12點半發生小貨車與2台機車事故，一台小貨車行經民新路正要右轉進興街時，遭後方自小客車撞上，翻覆在進興街上等紅綠燈的2台機車，造成機車上2位駕駛及1位乘客受輕傷，分別送往嘉義基督教醫院及大林慈濟醫院救治。 警方對小貨車及自小客車駕駛進行酒測，都沒有酒精反應，詳細肇事原因正由警方進一步調查。 (中時 ) #小貨車 #自小客車 #警方 #駕駛 #醫院 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎防疫 佳里奇美慢箋領藥「得來速」 12:462020/03/05 生活 國1岡山路段火燒車 駕駛倉皇逃命 14:042020/03/05 社會 暖警深夜護鈔 民眾回贈口罩感謝 15:252020/03/05 社會 童綜合醫院發表移動式檢查屏風 光田醫院建置肺部X光判讀助手 18:402020/03/05 生活 竹市5家急救責任醫院 3月9日起全面停止探病 19:102020/03/05 生活 南投縣3月9日起10家醫院禁止探病、陪病限1人 20:072020/03/06 生活 3月9日起 南投縣10醫院禁探病 陪病限1人 04:102020/03/07 地方新聞 傻眼！男確診後去2家餐廳吃飯：「我要去散播病毒了！」 09:382020/03/07 社會 醫護不是鋼鐵人！聯醫工會喊話柯p：萬一感染盼有保障機制 14:102020/03/07 生活 防疫如電影情節 醫護改編海報宣導 13:352020/03/09 生活 社會熱門新聞 詭異309 嘉義市蘭潭、香湖公園一日2死 - 社會 下身赤裸倒路邊 桃園酒店妹斷片 清醒第一眼見到他 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 正妹控遭偷拍3P激戰片 一句「不要拍到臉」結局大逆轉 - 社會 爆乳網美火炎山懸崖拍照 網：唐三藏帶你西方取經 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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