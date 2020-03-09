國光生（4142）因擴產計畫施工影響，原第1條無菌針劑充填線的使用受限，2月營收459.6萬元，月減98.71％，年減78.76％；前2月營收3.62億元，年增935.83％。

國光生表示，原第一條充填線產能於第一季後將會恢復，待2021年第3季第二條無菌針劑充填線完工後，在兩條充填線配合下的充填總產能提高數倍，將可充份供應未來國內外的訂單需求。

此外，國光生在WHO宣布今年北半球流感疫苗病毒株後，已立即開始季節流感疫苗的原液生產，以供今年的流感防疫需求；今年也將進行六個月至三歲以下幼童四價流感疫苗的臨床試驗，以提供全年齡層人口最完整的流感保護。

國光生第二條無菌針劑充填線建置現正進行到廠房設施施工，使得原有第一條充填產線使用因此受限，今年產品生產排程也配合工程而調整。

分析師認為，假設國光生技2020年度的台灣公費及外銷流感疫苗訂單如同預期且當年度出貨完畢，加上2019年台灣公費流感疫苗遞延至今年第一季交貨營收，以及Protein Sciences／Sanofi與天道充填訂單效應下，今年營收、獲利有望持穩增長推進。

國光生指出，因應新型冠狀病毒疫情，1月初即已成立專案小組，投入新冠病毒疫苗開發研究。日前已與國衛院簽訂合作意向書，合作範圍包括新冠病毒疫苗與試劑開發，及動物模式建立等，雙方聯手可望讓新疫苗的開發更為順利，為國人防疫再添利器。

(工商 )