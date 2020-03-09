嘉縣重陽敬老金發放到今年第18年，雖往例多半由民眾到場親自領回禮金，不過嘉義縣社會局統計，2019年現金親領人數為6萬7271人，但託人代領加上匯款人數達3萬3392人，已占整體3分之1強，為服務無法親自領取禮金的民眾，社會局將與18鄉鎮市公所合作，將以往3個月申請匯款期限，改為全年受理，重大變革就是要讓老人家領敬老金領得更有感！

社會局統計，去年選擇匯款人數為4472人，現金親領人數為6萬7271，現金代領人數為2萬8920人，有鑑於此，嘉義縣長翁章梁特別指示社會局，今年禮金發放期間預計在10月19日到23日，要特別針對以往無法在發放期間親自領取禮金的民眾，輔導他們轉為申請匯款，減少代領不便。

社會局指出，會與18鄉鎮市公所合作，將以往3個月的申請匯款期限，改為全年可受理，考量行政作業期程，每年8月以後申請匯款者，當年度適用現金領取，隔年度才適用匯款服務，有意願者，需國民身分證件影本，正本需供查驗，以及指定農會帳戶封面影本、印章等，另代辦需簽具委託同意書。

嘉縣敬老禮金發放對象為嘉義縣民，並在重陽節年滿65歲（含當日，以實歲計)，且在6個月前就已設籍嘉義縣，並在重陽節當日前1個月仍持續在籍，65歲到89歲的老人家每人可領取禮金3000元，90歲到99歲每人禮金6000元，百歲以上人瑞，每人禮金9000元。

(中時 )