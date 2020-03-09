相對於對手品牌華為(Huawei)日前才在巴黎風光開設法國境內第一家旗艦店，同樣來自中國大陸的小米(Xiaomi)卻在日前證實，他們在英國當地唯一的一家實體專賣店確定關閉。兩相對比之下，顯得小米方面落寞不少。

《Android Authority》網站報導，小米官方已向他們證實，他們在英國倫敦 Sheperd’s Bush 區 Westfield 購物中心內所開設的專賣店，已在 3 月 5 日正式關閉。隨著專賣店關門大吉，該店面的官方 Twitter 帳號 @mistorelondon 也隨之關閉。這一家專賣店在 2018 年 11 月才正式開幕，是小米在進軍西班牙開設實體店面後，另一個在歐洲市場所開設的實體店，不過只維持了約 15 個月就關店。

據了解，原先位在英國倫敦的小米專賣店，店內販售手機、智慧手環、家電用品以及電動滑板車等商品，不過經常出現商品缺貨情況，店內商品定價也比市場價格來的高，都是為人詬病之處。針對這一家實體店關閉，小米方面的回應這是他們在西歐地區業務快速拓展而作出的因應措施，並不會當地用戶購買小米商品的權益，他們仍舊可以透過官網或是其他官方通路來購買。

目前還難以釐清小米在英國的專賣店關閉，是否也是受到這一波新冠肺炎(COVID-19)的影響。然而從對比小米、華為等品牌在中國以及中國大陸以外市場展店的速度與廣度來看，中國大陸品牌要出海，確實都是不小的挑戰。根據小米台灣官網資訊，小米在台灣共有 16 家實體店，包含 13 家專賣店、3 家小米之家，店點遍及雙北、台南、苗栗、高雄、屏東、桃園、宜蘭、嘉義等地，並且已與全國電子、燦坤等實體通路商合作，販售特定商品，再加上主攻線上通路，還有與 PChome 之間的合作，在台可以購買到小米官方商品的管道相對多元。

(中時電子報)