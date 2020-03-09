新冠肺炎疫情延燒，但蔡政府防疫成效有目共睹，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中滿意度居高不下，行政院數位政務委員唐鳳則被日媒大讚「台灣IQ180天才大臣」。然而，卻傳出有些人認為是「造神」。對此，作家苦苓不以為然表示，「當初大力製造出來的那個爛咖韓神呢？」這番言論也引來網友不滿，紛紛砲轟苦苓。

台灣推出口罩線上查詢地圖作法在，引發日本關注。據《中央社》報導，日媒先前以「38歲IQ180的台灣天才大臣引起全世界關注」為題，大讚台灣防疫，其中唐鳳透過IT專業製作口罩地圖，讓日媒不禁表示「別人的IT大臣是38歲天才，我們的是70多歲老人」。

此外，陳時中也表現獲得極高滿意度。然而，苦苓在臉書表示，陳時中和唐鳯做了了不起的事，大家稱讚兩句，就有人酸說是「造神」。他意有所指的表示，「怎麼不想想當初你們上下一心、大力製造出來的那個爛咖韓神呢？現在龜縮到哪裡去了？」

對此，網友則認為「你是吃太飽撐了嗎？有人批評（造神論），請問又干韓國瑜啥事了啊？一定都要牽拖他來博版面嗎？之前也有綠色（賴神），白色（柯P）, 這次選舉還有（民進黨港湖女神~高嘉瑜小姐），你幹嘛不提提這個咧？」、「一樣的無聊。防疫真正的英雄是那些研究疫苗，解藥，生產口罩，醫護，海關，這些人才是最重要的防疫人員其他還有很多無名英雄，不是靠一二個人就可以做得來的」、「隨意評論沒有任何意義！只會讓自己更顯得無知」、「又再刷存在感了」、「別再蹭韓了啦」。但也有網友表示「陳時中和唐鳳是做實事而不居功的人 連國內外的媒體及官方都極為肯定 」、「對阿中部長、唐鳳是由衷的稱讚，哪裡是造神」。

(中時電子報)