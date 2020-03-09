中科在全球產業競爭與景氣衝擊中，營業額表現亮眼。（盧金足攝）

中科園區因高效能運算、物聯網需求熱絡與晶圓7奈米製程出貨快速成長，2019年度營業額飆新高。（盧金足攝）

盧金足／台中報導

科技部9日公布全台科學園區營運情況，中科2019年度營業額刷新紀錄，直逼8000億元，高達7972.32億元，較2018年增加723.50億元，成長9.98％；出口額4469.94億元，較2018年增加991.03億元，成長28.49％，表現持續亮眼；中科管理局長許茂新表示，因高效能運算、物聯網需求熱絡與晶圓7奈米製程出貨快速成長，營業額刷新紀錄，呈現兩位數成長。

中科目前就業人數突破5萬，達5萬多人，較2018年同期增加近3000人，成長6.07％，營業額、出口額及就業人數均再創歷史新高，在全球產業競爭與景氣衝擊中，中科在科學園區的表現亮眼。

許茂新指出，就園區主要產業而言，積體電路產業受惠於人工智慧及高效能運算需求增加、半導體高階製程訂單續增等因素，營業額成長17.59％；光電產業受國際大廠面板產能陸續開出影響，整體面板產業面臨供給大於需求，營業額衰退9.85％，但廠商透過持續研發製造高階化及利基型產品，期能維持產業競爭力。

精密機械產業因設備採購需求減緩，影響廠商接單狀況，營業額衰退11.98％；生物科技產業受惠新進廠商進駐營運及新產品陸續上市等，成效陸續顯現，營業額成長36.75％。

許茂新表示，中科去年計引進高科技廠商18家，主要以精密機械14家最多、生物技術3家、園區供應事業1家；投資總金額58.12億元，總計新增投資額，其中包括增資案逾360億元。

截至去年12月底，已引進206家國內外高科技廠商，其中包括42家外商，計畫投資額逾2兆1191億元。

為提升中部微創醫材、智慧輔具產業發展，2019年起執行「加速中部地區生醫產業創新計畫」，透過整合中部產學研醫技術能量、臨床平台、產業供應鏈及資源中心等輔導模式

，導入創新生醫產品開發途徑，加速生醫產品商品化，2019年度計核准包含6件產學研醫合作案及7件拓銷型計畫，協助醫材產業拓展市場。

值得一提的是，中台灣加速器聯盟成軍，攜手驅動新創能量，為凝聚中台灣育成加速能量，由11家國內新創加速器及頂尖創業育成中心成立「中台灣加速器聯盟」，期望成為中台灣產業界的堅強後盾，協助園區產業鏈結人工智慧領域、發展工業4.0等，亦將協助新創公司募集資金1億元以上，積極投入業界資源發展智慧機械、智慧醫療等人工智慧領域。

許茂新強調，展望2020年，近來因爆發新型冠狀病毒肺炎疫情，預估今年全球經貿成長幅度將下修，但美中貿易戰可能緩解、台商回台投資、5G基礎建設加速等因素影響，台灣出口將有正面表現。

中科園區廠商半導體高階製程接單暢旺，5G應用、高效能運算、AI人工智慧、物聯網及智慧型手機等相關應用商機，可望帶動園區廠商營業額再創新高，就業人數邁向5.5萬人。

(中時 )