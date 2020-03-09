NB品牌及ODM廠陸續公布2月營收，目前看來品牌廠的營收衰退情況較輕微，2月華碩集團營收年減僅1.16%。其餘仁寶和緯創的2月營收年減都在2成以上。

華碩(2357)二月份合併營收為新台幣212.85億元，月減8.2%，年減1.16%。累計合併營收為新台幣444.8億元，年減6.73%。2月品牌營收為189億，年減0.3%。華碩表示，新型肺炎疫情仍在快速變化中，以公眾利益優先需啟動各項防疫政策，勢將對短期消費需求及供應鏈產出造成壓力，華碩將審慎關注疫情變化，並妥善調配營運重心及資源，對應可能的市場挑戰。

仁寶(2324)二月份合併營收為新台幣395.1億元，月減36%，年減27%。累計合併營收為新台幣1012.76億元，年減18.6%。

緯創(3231)二月份合併營收為新台幣448.63億元，月減25%，年減21%。累計合併營收為新台幣1053.5億元，年減20.54%。

(時報資訊)