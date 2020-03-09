全球5G、IoT等建設仍持續加速進行，半導體檢測廠—閎康(3587)在RA(可靠度分析)訂單部分已經接到6月，其餘業務也穩定成長，在「台灣先進製程」、「日本車用電子」、「中國5G相關應用」三大營運主軸需求持續增溫下，若全球疫情控制得宜，閎康今年營運有機會優於去年。

閎康是全球唯一橫跨三大半導體領域的商用實驗室，不論是發光元件、化合物半導體、平面顯示器、終端系統、通訊、車載…等相關設備，都能透過閎康的實驗室做分析檢測。

儘管大陸許多地方剛陸續復工，但大廠研發不間斷，且上海浦東機場照常營運，客戶將產品直接寄至台灣，日本實驗室亦因車用電子、燃料電池需求不減，訂單滿載，加上自今年開始首度啟用自行研發UFAST客服系統，客戶透過此項即時線上通訊軟體，無論線上開案、技術諮詢及報價，均能迅速獲得技術團隊及客服人員完整服務，讓閎康營運不受疫情影響，2月合併營收為2.14億元，月減5.75%，但年增35.62%，累計前2月合併營收為4.4億元，年成長26.1%。

在上海實驗室部分，雖然疫情重創中國半導體市場，使得相關產業成長未如預期，但5G、IoT、ADAS(先進駕駛輔助系統)為未來市場趨勢，相關產品都需要RA(可靠度分析)，RA的毛利雖然較FA(故障分析)、MA(材料分析)低，但整體需求量大，且許多客戶都採包機方式與閎康合作，大量的需求讓公司RA的訂單已經接到6月，且下半年訂單也持續洽談中，其餘業務也穩定成長。

再者，使用燃料電池作為動力是許多車廠目前研發的方向，而「氫」則是最常見的燃料，根據日本市調機構富士經濟調查，全球氫燃料電池市場2030年時可望突破567億美元。

閎康表示，燃料電池有別於傳統電池，其優點在於透過穩定供應氧和燃料來源，即可持續不間斷的提供穩定電力，直至燃料耗盡；燃料電池也不像一般非充電電池用完就丟棄、不像充電電池，用完須繼續充電，且其具有可靠性、長效性、耐用性、低汙染等特色，因此許多車廠以此為未來車的研發方向，由於近來車用相關設備及燃料電池需求持續增加，讓閎康在日本名古屋子實驗室1、2月訂單接比過往多出一倍左右。

此外，閎康正評估將來北美新設據點的可能性，透過與當地合作夥伴共設實驗室或合資方式，共同開發美國市場。

(時報資訊)