受到疫情影響延後復工，導致生產重心在大陸的鼎炫-KY(8499)今年2月合併營收僅0.47億元，年減達51.47％；累計前2月合併營收2.08億元，年減18.97％。

鼎炫-KY表示，短期衡器、EMI材料雙事業出貨表現受大陸生產基地及上游供應廠商延後復工影響而遞延，目前大陸昆山、淮安與重慶地區生產基地已有序復工，整體復工率已達8成，產能亦回復約7成以上並持續提升，公司正積極處理客戶訂單需求並拉升整體產能稼動率，後續出貨可望有明顯回升。

整體第1季依舊受到農曆新年假期、新冠肺炎疫情影響工作天數減少，短期訂單遞延影響首季營收表現。惟目前雙業務在手訂單無虞，隨著各生產基地產能稼動率回升、上游供應廠商恢復正常供貨，整體營運可望先蹲後跳。此外，集團近年持續投入EMI材料產品研發、優化生產製程提高自動化程度，衡器事業除穩固傳統電子秤良好銷售基礎上，也強化智能衡器的研發與銷售，看好大陸政府日益強化食品安全追溯的重視，有助於帶動農改超商機持續發酵。

(時報資訊)