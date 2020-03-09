神達(3706)2月營收為25.26億元，年增10.34%，累計前2月營收為56.25億元，月減18.7%，年增12.37%。2月受到新冠肺炎影響，訂單略有推遲狀況。目前神達在大陸的工廠復工率朝3月底7~8成邁進。

神達日前公告2019年發放1元現金股利和1.2元股票股利，合計2.2元股利。

神達去年法說時預測，今年不論在雲端或是車電，都會有雙位數的成長，但由於今年車市表現較為遲滯，公司對於雙位數成長表示審慎。

神達順達廠以生產伺服器為主，昆山廠則是生廠車用相關，屬於神達數位轄下，上海廠主要是研發單位。神達近年進行數位轉型以及產品組合調整，目前旗下分工為神達電腦、神雲科技、神達數位三大事業體，分別從事智慧製造與智能服務、雲與端運算事業、智聯網與車用電子。今年神達成長的動能將來自於邊緣運算、車聯網、大型資料中心。

(時報資訊)