總統蔡英文今日視察桃園易廷企業口罩產線，宣布本周將達到每日生產口罩1,000萬片的目標，同時口罩配送制度將更有彈性，縮小供需落差，讓民眾在取得口罩或是購買口罩上，有更大的便利性。

蔡英文指出，台灣製造MIT的口罩本周已經可以出現單日突破1,000萬片的產量，包括假日每一天的平均產量也可以達到920萬片，感謝所有口罩國家隊成員展現出產業的實力，大家團結起來，日夜趕工，把台灣守好顧好。

行政院長蘇貞昌拍板，將實施口罩實名制2.0，讓民眾可以網路預購、超商取貨。蔡英文表示，防疫期間，大家都要尊重整個防疫決策機制的決定，現在各方面對於口罩的生產、配送、分配，在經過一段時間以後，大家基本上都能共體時艱配合政府的口罩政策。

蔡英文指出，過去雖然有些人有不同的意見，但基本上，政府維持了口罩的基本供應。而在下一個階段，口罩供應可以增加的情況下，希望在整個口罩配送制度上能更有彈性，更能縮小供需之間的落差；同時對於民眾在取得口罩或是購買口罩上，有更大的便利性。

另外，政府將於5、6月啟動振興抵用券議題，蔡英文回應，整體的紓困方案有短期的、也有比較中長期的紓困計畫，希望在整個疫情期間，受到衝擊最嚴重的產業，可以得到政府即時性協助，讓他們的事業或企業的經營不會中斷。不論是在融資或是在員工的照顧上，都可以因為政府的協助，而達到最好的照顧及照應的效益。所以整個紓困計畫，政府有全面的想法，短期就是讓消費面不要太受到衝擊，有很多中小型業者在第一波就受到這麼強大的衝擊時，政府可以給他們適度的協助。

(工商 )