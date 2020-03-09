新冠肺炎造成海空運市場貨量減少，但因空運航班大量減少，艙位吃緊，運價走高，中菲行（5609）因為營運規模夠大，對機位掌控的能力優於一般同業，2月營收11.77億元，年增6.1％。1月因為有農曆春節假期，營收13.15億元，年減15.5％，累計前2月營收24.93億元，年減6.5％。

空運市場約有六成以上貨載仰賴客機機腹運送，因新冠肺炎進出中國大陸的客運航班銳減，造成貨物艙位明顯不足，市場運價也大幅飆漲，航空貨運比重高的中菲行因此受益，不過法人估計，目前飆升的運價還不足以彌補貨量的減少，如果中國大陸3月復工率明顯提高，就有機會。

中菲行2月當中，台灣地區營收0.95億元，營收占比8.1％，年增15.6％；香港及大陸地區營收4.18億元，占比35.5％，年減9.9％；美洲地區營收4.19億元，營收占比35.6％，年增29.1％；亞太及其他地區營收2.12億元，年增7.2％；歐洲地區營收0.33億元，占比2.8％，年減19.4％。

(工商 )