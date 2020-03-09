新冠肺炎流行期間，政府為預防長照機構出現群聚感染現象，今年將感染管控與防疫演練列為評鑑的重點項目，若不幸發現機構內有確診個案，指揮中心也表示，不一定會安排到特定集中隔離場所，長照機構僅需安排適當的場所並進行分流。

中央流行疫情指揮中心今天就長照機構的防疫作為說明，執行官周志浩表示，由於長照機構的空間有限，當有確診個案出現時，會依機構的不同而採取不同的安置方法，不一定要將個案集中至隔離場所，僅需安排適當的場所並進行分流即可。

由於長照機構內收容大量高齡者，為出現群聚感染的高危險地點，因此機構內的相關的防疫物資儲備相當重要，指揮官陳時中指出，評鑑部分並沒有延期或暫停的打算，同時也會加強對機構的訪查和教育訓練，考核機構是否有落實正確的防疫措施，為今年評鑑的重點項目。

整備官羅一均補充，目前有關長照中心的防疫物資也會依照需求進行分配，以口罩來說，由於產能的提升，已透過各地方衛生所、社會局發放防疫口罩至各長照、社福機構，維持每周58萬片的配送量。

(中時 )