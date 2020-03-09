新北市議員金瑞龍今（9日）上午9時許，開車行經新北市中和區板南路、和平街口，發現有一名騎士受傷躺在路中央，他立即下車幫忙通報119，金瑞龍更在一旁幫傷者撐傘遮陽，直到救護車抵達，路過民眾將撐傘畫面上傳到臉書社團，網友們紛紛留言直呼，「這是最美的風景。」

網友今（9日）上午在「我是中和人」臉書社團留言說，「板南路跟和平街口車禍，路過請注意安全，感謝金瑞龍大哥幫忙報警協助雨傘遮陽。」更將金瑞龍幫忙撐傘畫面上傳，引起不少網友討論稱讚。網友們大讚，「親力親為的好議員。」

金瑞龍表示，當時開車行經該處，現場發生大貨車和機車車禍，有機車騎士疑似骨折躺在路中央，他趕緊下車協助，除了撥打119外，由於當時車流量大、陽光刺眼，立即在傷者旁撐傘，撐傘除了遮陽外也是提醒其他的用路人注意。

金瑞龍說，後來才得被民眾拍照上傳到臉書社團。他謙虛說，「台灣是個有人情味的地方，大家都很願意幫忙。」

(中時 )