台灣今年可受邀世衛大會？陳時中酸WHO已自身難保 16:042020/03/09 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 衛福部長陳時中 (本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 世界衛生大會將於五月召開，此時各會員國將陸續收到開會邀請，今年因新冠肺炎疫情的關係，台灣能否再次列席會議受到國際注目，但衛福部長陳時中今天卻在記者會上大酸WHO，指出「WHA基本上就已經要自身難保」。 陳時中說，按現在狀況發展，歐洲的狀況還滿可怕的，WHA基本上就已經要自身難保，但如果有持續召開，台灣一定會持續去會場進行發聲。 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #陳時中 #自身難保 #WHO #召開世衛大會 也許您會感興趣 推薦閱讀 密切接觸者和疑例 隔離不同調 04:092020/03/05 焦點新聞 抗疫新藥研發 武田參一腳 04:102020/03/05 全球財經 美國馬里蘭州確診3例 武漢肺炎逼近華府 10:032020/03/06 國際 打擊新冠肺炎假消息 臉書推特YouTube全面防堵 17:102020/03/06 科技 富邦壽醫療險保戶罹新冠肺炎多給6千元 18:432020/03/06 財經 新冠感染者不隔離 陳建仁：萬人會感染 13:432020/03/07 政治 免到醫院體檢 壽險業啟動視訊生調服務 04:092020/03/08 金融．稅務 澳洲通報第3起新冠肺炎死亡病例 患者為8旬翁 10:222020/03/08 國際 保加利亞失守 首傳兩起新冠肺炎確診病例 14:102020/03/08 國際 疫情衝擊 奪牌數可能大洗牌 04:102020/03/09 生活新聞 生活熱門新聞 明晚變天大雨 氣象局：下波更強冷空氣低溫14度 - 生活 全聯最猛商品「疊了又疊」 網一看照片暴動：根本買1送7 - 生活 義大利為何死亡激增？台大公衛學院一張圖說分明 - 生活 - 旺報 院內感染變離奇懸案？張上淳有新解 - 生活 劉真恐考慮拔管？醫：代表有好轉 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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