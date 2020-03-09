世界衛生大會將於五月召開，此時各會員國將陸續收到開會邀請，今年因新冠肺炎疫情的關係，台灣能否再次列席會議受到國際注目，但衛福部長陳時中今天卻在記者會上大酸WHO，指出「WHA基本上就已經要自身難保」。

陳時中說，按現在狀況發展，歐洲的狀況還滿可怕的，WHA基本上就已經要自身難保，但如果有持續召開，台灣一定會持續去會場進行發聲。

(中時 )