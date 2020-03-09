新冠病毒肺炎何時可以趨緩控制？根據大陸《生命時報》微博快訊報導，鍾南山院士對此表示，估計全球疫情發展，至少延續到6月份。

鍾南山院士指出，新冠病毒的防控重點將來會從輸出轉爲輸入，廣東國際交往特別多，所以要加強邊檢邊境檢測的措施，而且要制定從國外疫區來華的措施，對他們做必要的隔離。

鍾南山院士強調，對疫情嚴重的國家，廣東可能要對外進行援助，包括防護、試劑、治療技術。

(中時電子報)