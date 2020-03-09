Big City遠東巨城購物中心因應新冠肺炎疫情，2月起即建立完善防疫機制，9日起更提升防疫等級實施顧客入館量測體溫與管制，除了部分入口以人工進行額溫量測外，更斥資約150萬添購3台熱像儀，打造全年齡消費者最安全無虞的購物環境。

巨城購物中心今年2月起，要求全體員工、各單位服務人員皆自主管理並回報健康狀況，館內全天候換氣維持空氣流通、公共設施定時消毒擦拭等各項防疫措施，3月9日起更提升防疫等級實施顧客入館量測體溫與管制。

此次首度推出的熱像儀監測與量測體溫管制措施，依徒步型、機車族與汽車族消費者及各出入口人流量規畫管制點。徒步入館的消費者，可經由1樓民權路側巨城創藝大樓、中央及民權路口廣場以及地下1樓UNIQLO入口處經由熱像儀量測體溫。而機車族與汽車族消費者在進入停車場和停車塔時，在提前設置的車道管制點接受額溫測量。如體溫超過37.5度之消費者將以柔性勸導就醫等建議。

遠東巨城購物中心董事長李靜芳表示，巨城全體動員以嚴謹的態度做好消費者安心購物的第一道防線，配合中央流行疫情指揮中心提升至一級開設，巨城防疫專責小組也全面升級防疫措施，透過層層把關確實控管，守護民眾的健康。

(中時 )