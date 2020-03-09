和美鎮老人互助會也傳出有財務危機，200多名會員上午齊集老人會館要求互助會長謝式穀公開給交代，縣議員賴清美、和美鎮長阮厚爵都到場關心。（摘自賴清美臉書／謝瓊雲彰化傳真）

和美鎮老人互助會也傳出有財務危機，200多名會員上午齊集老人會館要求互助會長謝式穀公開給交代，縣議員賴清美、和美鎮長阮厚爵都到場關心。（摘自賴清美臉書／謝瓊雲彰化傳真）

繼彰化市老人互助會因不堪長期虧損，決定清算資產後解散，憂心棺材本也拿不回來，9日上午逾200人齊聚和美鎮老人會館外，要求會長謝式穀公開給交代，謝承諾4月9日前暫緩收會費，將開會討論後再對會員們說明。

目前彰化縣全縣26鄉鎮老人會中，共有13個附設互助會組織，全部無法申請立案登記，財務運作情況社會處亦不予核備；隨著老人們年年凋零，會員數銳減、支出的喪葬補助遠多於會費收入，多數呈現連年虧損的赤字。

彰化市決議清算資產依比例退還現有會員消息傳出後，引發其他互助會會腳們的恐慌；1990年成立的和美鎮老人互助會，會員最多逾4000人，如今約有2700人，近日傳出互助會有意自四月起下修喪葬補助，將補助調降至現有最高額度的七成五。

包含縣議員賴清美、林宗翰與鎮長阮厚爵都到場關心，部分老人指創會至今累計已繳30多萬元，強調若互助會要解散，要求拿回8成已繳會費。賴清美指，老人家平日省吃儉用繳納互助金，都是他們的老本，希望相關單位妥善解決，保障會員的權益。

林宗翰表示，經老人會與會員們協調後，初步同意互助金延期繳納一個月，靜待老人會理監事會議後的討論結果；阮厚爵也安撫在場互助會會腳，強調要給會長、幹部時間處理，相信會有合理的交代。

謝式穀表示，互助會會費收入減少、支出卻沒限制，長期虧損，13日將開理監事會，討論互助會調降喪葬補助金額，若再不降，互助會不到一年內就會破產倒閉。

會員們也表達幾點訴求，13日理監事會議上需同意在4月9日前不再收取會費，要求拿回已繳會費8成做為互助會解散費用，在一個月内需開説明會，給2700多個會員一個交代。

(中時 )