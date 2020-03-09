東門城與護城河是竹市重要地標，也是民眾與遊客到新竹市常駐足之地。竹市近年致力打造步行城市計畫，針對東門城周邊護城河修建，早在2016年已改善護城河世界街至中央路段，近日將翻新林森路至中央路段的護城河岸，是該區段20年來最大改善工程，工程預計在8月完工，也為2021台灣燈會新竹主燈區做好準備。

此次修建護城河岸將以修舊如舊精神，翻新沿岸的老舊設施，但仍保有護城河的原汁原味，包括周邊河道、植栽、步道與照明設施改善。城市行銷處表示，既有河道底層卵石、河道跳石重鋪、河底清淤，改善水質環境，另補種植栽，讓水岸兩側及東門城邊被植栽環繞，再搭配照明燈光設計，營造更清晰的人行動線。

護城河周邊景觀改善工程總工程經費約1130萬元，預計在今年8月完工。城銷處表示，工程期待透過全區修繕整理，提升整體環境，讓民眾享有優質的散步與休憩的空間。由於護城河將是2021台灣燈會在新竹的主燈區之一，這條路線預計是燈會布展的重要軸線，市府也為燈會提前做好準備。

市長林智堅表示，市府長期致力建置友善旅遊服務設施，本次工程可說是20多年來最大改善，將原本缺乏整建且雜亂的護城河林森路至中央路段，打造成兩側綠林植栽庇蔭的新秘境，讓護城河搖身一變為最美河岸。目前工程已啟動，仍留有人行步道供步行，工程期間也請民眾多多包涵。

(中時 )