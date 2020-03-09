財政部9日公布2月進出口統計，今年2月出口值為253.8億美元，因去年2月為春節期間，工作天數較今年少5天，因此今年2月出口年增率達到24.9％。

累計今年前兩月出口值為504.5億美元，較去年同期增加6.4％，換言之扣除春節因素後，今年以來我國出口仍為正成長態勢。

(工商 )