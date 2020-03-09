2月出口好表現 年增24.9％ 16:222020/03/09 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部9日公布2月進出口統計，今年2月出口值為253.8億美元，因去年2月為春節期間，工作天數較今年少5天，因此今年2月出口年增率達到24.9％。 累計今年前兩月出口值為504.5億美元，較去年同期增加6.4％，換言之扣除春節因素後，今年以來我國出口仍為正成長態勢。 (工商 ) #出口值 #出口 #年增率 #財政部 #進出口 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫外隔離者 可延一個月繳稅 04:102020/03/05 財經要聞 許虞哲獲總統褒揚令 蔡英文：稅改是最有感政績 04:102020/03/05 財經要聞 陸1-2月進出口降幅估2位數 2月CPI恐超5％ 10:082020/03/06 財經 財政部關務署 關務長們人事大搬風 15:402020/03/06 財經 陸1-2月進出口慘 降幅估兩位數 04:092020/03/07 焦點新聞 統一發票盃路跑 確定延期 11:442020/03/07 生活 疫情衝擊 陸前兩月出口年降17.2％ 貿易逆差70.9億美元 11:542020/03/07 財經 陸前2月出口摔17％ 3月恐更慘 04:092020/03/08 焦點新聞 今年報稅 不用讀卡機 09:212020/03/09 財經 陸前2月外貿進出口4.12兆 專家：陸企應填補全球供應鏈缺口 12:362020/03/09 財經 財經熱門新聞 恐慌性賣壓崩7％觸發熔斷！ 美股早盤續挫近1500點 - 財經 核彈轟炸美股！專家警告：小心爆發2件事 - 財經 美指期熔斷市場恐慌！ 紐約Fed砸大錢救市 - 財經 太血腥…死多少人不重要！他1句戳中股市要害 - 財經 營收公布前夕災難降臨！ 台積電目標價遭砍重摔 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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