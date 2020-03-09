目前正值新冠肺炎疫情發燒、人心浮動之際，從事豬肉販售的武法師鄭茂祥，今（9）日在台中市河北路「上景興」傳統市場，搭建8坪大的道觀供奉「玄天上帝」，期望以宗教力量，為民眾與攤商達到消災避難、祈福值喜的目的。

從小在傳統市場長大、接手家族豬肉販賣生意長達23年的鄭茂祥，每日在市場內看著攤商賣蔬菜水果，但在傳統年節初一、十五時，市場裡貢品也紛紛出籠，傳統拜拜文化「三牲」的豬肉甚是大宗。

68年次的鄭茂祥，在耳濡目染下，對貢品越來越瞭解，因為本身從事屠宰業，玄天上帝是守護神（祖師爺），在因緣際會下認識「中國武當道教大玄法師協會」道長蕭道賢，並拜在門下，且順利取得法師資格。

鄭茂祥表示，從父親經手豬肉販賣生意，直到目前已有近50年的時間，而玄天上帝原是屠夫後經觀音菩薩點化，目前被台灣屠宰業信奉為「行業祖師爺」。

先前，鄭茂祥因想多瞭解台灣拜拜習俗，認識蕭道賢，後來發現蕭是父親的多年好友，經過蕭道賢同意在105年投入門下成為武當弟子，並在106年經過道學訓練成為文奏法師、107年攀108層刀梯，擲筊六次成為武狀元，順利晉升武法師。

鄭茂祥說，將玄天上帝道觀供奉在傳統市場，只是他計畫中的第一步，未來他還準備前往修平技術學院進修，也希望進入玄奘大學宗教與文化學系就讀；日後能將傳統民俗宗教與專業學術密切結合，辦法事祈求國泰民安，並傳承傳統民俗，培植道教人才，「這條路，我會堅持走下去！」

(工商 )