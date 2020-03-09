經濟部為刺激消費，提振經濟，促進產業發展，同時推廣節約能源，「節能瓦斯熱水器及瓦斯爐補助措施」將在3月底截止，能源局呼籲有需求的民眾要買要快，敬請把握最後時機，一同促進綠色消費，共創節能減碳新生活。

根據統計，累計至2月底超過20萬民眾提出申請，能源局說，民眾只要於今年3月31日前完成購置指定補助產品，並於4月10日前檢具規定文件提出申請，審核通過後即可獲得政府補助。

經濟部指出，相關通路回報，從補助措施推動後，民眾反應熱烈，尤其在冬季較為寒冷的時候，民眾換購熱水器意願大增，加上本次補助提供了紙本、網路及APP等多元化申辦管道，在檢附文件上亦大為簡化，民眾只要備妥（1）申請表（網路申請者免附）、（2）身分證正反面影本、（3）載明產品型號的統一發票或收據影本、（4）裝機地址電費收據影本（屬表燈非營業用戶）及（5）以申請人為戶名之金融機構指定帳號存簿封面影本，透過前述E化申請管道，即可輕鬆提出申請。

(工商 )