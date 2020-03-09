新冠肺炎疫情持續肆虐，並打擊中國經濟，外界擔心中國無法完成美國提出的購買大量進口商品的要求。9日傳出，外媒引述華盛頓和北京方面的知情人士指出，美國官員已經告訴中方，中美第一階段貿易協議中明確的具體擴大購買行動可以緩慢啟動，但此種諒解是有條件的。

香港經濟通通訊社援引外媒報導稱，消息指出，美方對中國提出延遲採購的兩大條件，一是中國確保全面復工後出口不會飆升，二是須保證採購總目標不能變，即中國必須完全履行承諾。

根據此前協議，中國同意在第一年將美國商品與服務的採購規模在2017年的基礎上，增加767億美元，第二年增加1,233億美元，兩年總計增加2,000億美元，協議也列出具體的增購商品及其目標數量。

白宮對此不予置評，美國貿易代表署（USTR）指該機構尚未與中方進行類似的對話，並表示，美國期望中國履行協議承諾。

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