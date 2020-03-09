蘇慧倫推出全新專輯《面面》，原9日舉辦發片記者會，因為防疫關係，蘇慧倫雖未被公家單位要求，但為求謹慎知獲消息後，便於日前進行自主健康管理。新歌〈真面目〉由身兼專輯製作統籌與作詞人的葛大為，為蘇慧倫側寫一路來的心路歷程，從為人妻、人母生活切面到身分轉換的心境，都讓蘇慧倫格外有感，甚至激動到想落淚，字字句句貼近心坎，也讓她稱「〈真面目〉是專輯中最難唱的一首歌」。

為更精準掌握蘇慧倫內心風景，葛大為更親自請益擅長描繪女性心境的樂壇大哥李宗盛的看法，在交換觀點與拋出一些關鍵字的對談之後，整首歌的輪廓也逐漸成形，〈真面目〉也成為專輯概念的中心起點。

MV由曾成功打造〈Lemon Tree〉、〈鴨子〉、〈傻瓜〉三部曲的陳宏一導演操刀，MV中安排了代表不同身份的女性角色，如家庭主婦、上班族、學生等，隱喻每個人都是戴著面具在生活，真面目只有自己才懂。蘇慧倫主動向導演提議加入劍道一角，讓她化身帥氣女劍士，即使完全沒有劍道底子，蘇慧倫仍在MV中展現十足氣勢。

蘇慧倫說：「這支MV裡有很多不同身份女生的角色，她們戴著面具，我們人往往把自己比較真實的面貌隱藏住，不會讓人看見，但其實在我們心裡常需要去面對自己的面貌。」〈真面目〉MV9日於相信音樂官方頻道首播，更多蘇慧倫的相關資訊，請關注蘇慧倫及相信音樂官方臉書、微博、微信。

蘇慧倫依據歌詞，主動提議MV中化身帥氣女劍士。（相信音樂提供）

〈真面目〉MV安排了代表不同身份的女性角色，隱喻每個人某種程度上都是戴著別人期待的模樣在生活。（相信音樂提供）

蘇慧倫新歌〈真面目〉，唱出藏著面具底下的真面目或許只有自己才懂。（相信音樂提供）

首波主打歌〈真面目〉寫出最真實的蘇慧倫的內心世界。（相信音樂提供）

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