桃園一名酒店小姐與李姓男子外出用餐，喝到爛醉不省人事，醒來時見到的人是警察，警察告知她下半身裸露倒在偏僻路邊，帶她去醫院驗傷，才發現自己遭到侵犯。李男承認脫掉酒店小姐下身褲子，親吻、撫摸，但否認發生性交。桃園地院依乘機猥褻罪判李有期徒刑8月，民事部分酒店小姐請求250萬元賠償，法院判賠25萬元，可上訴。

根據判決書，這名酒店小姐2016年2月某日被呂姓男子帶出場，吃飯過程中呂男的朋友李姓男子來電邀約，2人便趕往第2攤。3人聚餐完，李男先送呂男回家，見後座醉到不省人事，竟脫下她外褲、內褲，又親又摸下體。

中間過程這名小姐半點印象也沒有，醒來時見到警察，警察告知她下半身全裸，被丟在馬路邊，帶她去醫院驗傷，才得知自己遭侵犯。

李男到案坦承猥褻，但否認發生性行為。刑事部分，桃園依乘機猥褻罪判李男有期徒刑8月。民事部分酒店小姐求償250萬元，法官認為她被人發現時下半身裸露，確實造成不可抹滅之陰影及傷害，判李男應賠25萬元。

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(中時電子報)