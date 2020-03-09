正德(2641)公布2019年財報，全年合併營收7.87億元，營業毛利2.1億元，合併毛利率26.72％，營業利益1.57億元，稅後盈餘0.81億元，每股稅後盈餘0.53元。董事會通過每股擬配發股利0.2元，股票及現金各半。

正德去年第4季合併營收2.04億元，合併毛利率30.15％，合併營業淨利約0.47億元，合併稅後淨利約0.26億元，在毛利率及營益率，是上櫃以來單季最高及次高。公司表示，除自有船隊外，正德與國外同業策略性結盟，合資購買船舶後經營模式，8月及9月各有一艘輕便極限型船交船、出租運作，開始挹注獲利表現。

正德近兩年調整體質效益顯現，2019年分別在3月及10月簽約斥資購買載重噸數4.2萬噸及2.8萬噸散裝貨輪，於去年4月及11月下旬加入營運行列，且同時已簽妥長約，在去年力求在現金收支平衡下降低負債比率，集團船舶在長短租策略應用下，鎖定獲利及避免市場波動造成風險。

正德船隊數量有14艘，其中，11艘持有1年以上到10年長期租約，其餘3艘採1年內短期出租。租家主要營運航線已涵蓋全球。目前營運政策即租約到期續約，以合理利潤及市場因素考量為續約基礎，盡可能將所屬船舶出租，並考量依各區域市場如大西洋、太平洋等運價行情變化，慎選優質並具發展潛力的租家，以此提高獲利空間。

今年初因新冠肺炎、大陸延緩開工、港口缺工影響作業流程，大陸製造業幾乎停擺，原物料運輸需求急凍，加上國際海事組織（IMO）今年初起開始實施環保法規「限硫令」，使得BDI指數2月較1月跌幅達31％，但從2月10日最低點411點到3月6日又回漲50％，造成今年一開始航運景氣出現不確定因素。但整體來看，今年1月美中達成階段協定，在巴西鐵礦砂出貨大幅增加、糧食貿易有望好轉、大陸經濟回穩等有利因素支撐下，市場將逐步恢復至合理水準，且在新冠疫情告一段落後，今年第2季以後市場反彈力道將增強。

此外，Drewry去年11月預估今年貨運量需求成長率2.7％，運力供給成長率2.8％，主要產業關鍵在市場拆船增加，將有利市場行情持續走高，散裝船的運價及租金可明顯改善，散裝航運市場可望復甦向上。

正德2月合併營收為0.62億元，年增6.89％，累計前2月合併營收1.28億元，年增4.82％。

(時報資訊)