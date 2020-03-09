聯發科(2454)宣布，攜手三星聯合推出全球首款搭載聯發科客製Wi-Fi 6晶片的8K量子電視三星8K QLED Y20，其不僅象徵聯發科積極瞄準下一代新一代Wi-Fi 6，也表示ASIC(客製化晶片)的新進展，將對其毛利率、獲利帶來正面助益。

聯發科資深副總經理暨智慧裝置事業群總經理游人傑表示，聯發科長期與三星進行策略合作，聯發科致力推出領先業界的IC解決方案，加上三星對創新的堅持，強強合作得以讓聯發科技先進的Wi-Fi 6系列產品推向市場，聯發科與三星在Wi-Fi 6與8K領域的聯手只是個開端，在三星努力拓展高端智慧電視市場的策略之下，兩家公司未來將可積極回應全球對於先進連網技術以及Wi-Fi 6解決方案的強勁需求。

聯發科認為，這款旗艦產品是全球唯一支持Wi-Fi 6的8K電視，可以提供最流暢的影音、遊戲、網路連線體驗，聯發科與三星以其領先業界的Wi-Fi 6連網技術、8K的高畫質呈像及觀賞體驗，共同推動電視產業發展。

隨著5G的上路，WiF 6的滲透率在今年也相當受到市場期待，所謂的WiF 6即802.11ax，為現階段普遍使用802.11ac的下一世代產品，其在效能和延展性上也能夠顯著地提高整體頻譜的使用效率，適用於高密度的用網環境。

聯發科自2018年起投入ASIC，自去年下半年開始陸續看到成效，且也成功打進大型企業客戶，ASIC主要針對較高階的邊緣運算或是AI運用，其相較一般平均產品得毛利率來的高，也聯發科積極爭取的提升毛利率策略，是一重要的產品項目。

(時報資訊)