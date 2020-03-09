現代人需要進可攻、退可守的保單。全球人壽近期開賣六年繳費利變增額終身壽險，強調「加大誠意」，共有保費折讓最高4％、可附加成「雙豁免」組合、繳費期滿可轉即期年金、分期定額給付機制、失能扶助金、燒燙傷加值給付、保險金提前給付及老年照護保險金等八大加值。

全球人壽商品部副總鄭中安表示，近期推出的「加大誠意168利率變動型增額終身壽險」，是張「全功能型」保單，以一生承諾、六年繳費及八大特色為號召，主要目標客群是45~55歲，六年繳費期間有高壽險保障，甚至可以附加成雙豁免組合，若不幸於繳費期間發生2到6級失能，不止可免繳續期保費，全球人壽再以「後續應繳保費」折現給付一筆保險金。

若是高保額、集彙件（5件以上）保單加上自動轉帳，最高保費折讓4％，繳費期滿時解約金已超過總繳保費，進入資產累積期，保戶若決定提早退休，也可選擇將保單轉為即期年金，作為退休固定現金來源；另外保障期間若不幸身故，但考慮到子女年幼，也可啟動保險金分期定額給付，確保錢能持續用在對的地方。

同時保單可透過附加條款加值給付，包括失能生活扶助保險金，即在75歲以前且未轉成年金時，若2至6級失能，每月可額外給付保額1％，依失能等級最高可給付100個月；重大燒燙傷給付保額25％的保險金；提前給付保險金，即疾病末期可申請提前領保險金應急；老年照護住院醫療保險金，即75歲以上住院可申請每月0.2％保額，單日最高6,000元。

鄭中安強調，如雙豁免組合、繳費期滿可轉即期年金、分期定額給付及四大加值給付等，都是全球人壽這張保單特有的給付項目；他強調，全球人壽從2010年開始積極設計可供國人退休規劃的保單，如這張168利變增額壽，先前也有美元及新台幣長年期繳費的版本，但那是讓青壯族、有較長時間慢慢累積退休金者選擇。

這次推出的六年繳費版本，即是針對中高齡、亦或是有意規劃第二張以上退休金者考慮，如45歲女性保額600萬元，因有4％折讓，一年保費121.47萬元左右，首年保額約保費的4.9倍，即拉高保障，繳費期滿解約金是總繳保費的1.01倍，此後資產可望持續增加。

若有退休現金流需求，也可轉為即期年金，全球強調除保證領回的年金總額不低於轉入時保費外，透過宣告利率機制可讓每年領的年金不低於前一年領取金額，還可活越久、領越多，最高可領到110歲。

(工商 )