109年金管會有九大施政重點，要打造台灣成為區域財富管理中心及台商資金調度中心，同時要擴大金融創新、加強純網銀監理、深化公司治理、優化資本市場、消保及落實普惠金融、強化金融資安防護體系、強化金融防制洗錢等措施，要將台灣打造為「一個具前瞻性及國際競爭力的金融市場」。

集中市場9日大跌344點以上。但金管會統計，今年到3月4日為止，台股加權股價指數下跌5.04％，但表現即跌幅仍優於日本股市（-10.81％)、美國道瓊（-9.18％）、香港（-6.98％）、韓國（-6.29％）及新加坡 （-6.14％）等其他主要市場；且台股集中市場平均日成交值則較去年同期增加43.42％，台股動能持穩。

疫情雖造成資本市場短期的不確定性，但股市長期應仍將回歸基本面；金管會承諾將持續 關注疫情對總體經濟影響及台股表現，適時採行相關措施。

金管會強調，目前金融市場運作良好，銀行授信持續增加、獲利穩定；保險業發展平穩；證券市場仍屬穩健，去年國內上市櫃公司總家數為1,717家，總市值逾39兆元；108年國內上市櫃公司募資總金額約為4,083億元，股票成交值為34.07兆元。

去年台股日均量為1,557億元（集中市場1,201 億元、櫃買市場356億元)，較107年日均量1,653億 元，減少5.81％。

今年金管會將有九大監理重點，一是擴大金融創新，包括擴充金融科技創新園區服務能量 本、推動保險科技發展、逐步推動開放銀行、整合電子支付與電子票證法制。

二是加強純網路銀行監理，配合今年三家純網銀要開業，金管會將強化對純網銀監理，並 請中央存保協助研擬「純網銀監理規劃及建置方案」，對純網銀的重要性指標及流動性風險進行即時監控。

三是推動財富管理新方案，為吸引更多資金來台進行財富管理，金管會已推出「財富管理新方案」，開放高資產客戶的財富管理業務，提升金融機構的國際競爭力，使台灣成為區域財富管理中心。

四是建構台商資金調度中心，以銀行的國際金融業務分行（OBU）提供多元化外幣金融服務，及外匯交易資金調度，以建構台灣成為台商資金調度中心。

五是深化公司治理，強化獨董及經理人薪酬等相關資訊揭露；六是優化資本市場，即今年要全面實施逐筆交易制度，本月23日即上路，第四季會推動盤中零股交易制度，供年輕人及小資族群在盤中買賣零股。

七是保障消費者權益，落實普惠金融；八是強化金融資安聯防體系 金管會將建置金融領域資訊安全監控中心(F-SOC)，蒐集及分析各金融 機構資安事件資訊，提出金融業資安威脅趨勢報告，作為因應防範的參考；九是強化金融業洗錢防制工作，亞太洗錢防制組織（APG）相互評鑑報告去年10月已公布，台灣整體評鑑結果取得「一般追蹤」等級，是亞太區會員國最佳成績，今年會對APG指出的應強化項目，再進一步強化。

(工商 )