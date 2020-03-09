受到國際原油市場價格戰的影響，全球股市受到波及，大陸A股市場9日大幅低開，滬指更是直接跌破3,000點大關。新基建類股，如5G、高壓電、充電樁的活躍帶動股指跌幅一度收窄，但晶片、半導體等科技類股下跌，壓制滬深兩市維持弱勢震盪格局。9日午後，兩市跌幅擴大，最終大幅收低。

澎湃新聞報導，截至9日收盤，上證綜指跌幅為3.01％，收報2,943.29點；深證成指跌幅為4.09％，收報11,108.55點；創業板指跌幅為4.55％，收報2,093.06點。滬深兩市共有87支個股漲幅在9％以上，151支個股跌幅在9％以上。

滬深兩市成交總額為人民幣（下同）1.08兆元，其中，滬市成交額為4,381億元，深市成交額為6,481億元。

截至9日收盤，北向資金合計淨流出143.19億元。其中，滬股通淨流出96.71億元，深股通淨流46.48億元。自2014年11月滬港通開通以來，北向資金9日淨流出，創單日歷史新高，此前最高為2015年7月6日的淨流出135.23億元。

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