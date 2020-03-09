挺韓大將、新北市議員唐慧琳驚傳罹患胰臟癌，高雄市長韓國瑜過年前已經知悉，妻子李佳芬也多次前往探視唐慧琳，但基於病人隱私，一直沒洩漏消息；據了解，唐慧琳即使生病仍心繫韓國瑜狀況，228連假特地打電話到高雄關切罷韓進度，令韓幕僚相當心疼，紛紛為她加油打氣。

韓國瑜下午透過高市新聞局轉達，他與唐慧琳情誼深厚，第一時間便得悉唐慧琳狀況並表達關心，妻子李佳芬也親自前往探視，為唐議員加油打氣。

據私下了解，韓國瑜夫婦在農曆年節期間已得知唐慧琳罹患胰臟癌，非常不捨，但由於唐慧琳不願驚擾外界，特別請他們不要張揚，因此韓一直沒有對外提及，僅低調告知少數與唐慧琳熟識的核心幕僚。

幕僚透露，唐慧琳儘管正努力抗癌，仍相當關心韓國瑜市長保衛戰情形，上周還特別打電話來關心罷韓進度，幕僚相當捨不得，在電話中頻頻勸她放心，目前務必先以個人健康為重。

至於外傳因唐慧琳醫療費用破百萬，一度想要放棄治療，李佳芬知道後慷慨解囊，表示願協助負擔醫療費，對此，李佳芬低調未回應，但友人證實，佳芬姐與幾位好友非常關心唐慧琳狀況，都在持續給予協助，但完全沒有打算對外募款。

據悉，李佳芬過年期間與親友聚餐，席間提到唐慧琳的狀況，難掩震驚，難過地說「她還那麼年輕，怎麼會這樣？」這段期間也多次親自北上探視唐慧琳，要她安心養病。

(中時 )