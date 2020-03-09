台灣鋼鐵集團旗下螺絲螺帽廠久陽精密（5011）9日公告，2月自結合併營收為新台幣6,707萬元，較去年同期減少18.9％，累計前2月合併營收為1.39億元。

久陽表示，公司的生產基地皆在台灣，螺絲業務不受大陸肺炎疫情影響，且子公司運輸業務亦穩定挹注，惟去年第四季螺絲接單量價均相對較低，致使影響2月營收表現。但從接單狀況來看，螺絲本業訂單能見度大幅提升，先前觀察的轉單效益正逐步顯現，且中鋼第二季盤價開漲，有機會帶動螺絲產品售價回升。

久陽董事長孫正強進一步指出，大陸肺炎疫情蔓延，致使中國大陸工廠延長停工或產能開出不順，自2月起久陽的接單量明顯升溫，螺絲螺帽營收可望在第二季重回逐月成長軌道。在運輸業務方面，繼承攬慶欣欣、易昇、沛波等集團公司陸運業務後，目前與春雨洽談合作相關事宜，將於3月開始提供服務並認列營收。

展望未來，孫正強表示，久陽的營運觸角已延伸至物流、環保等領域，多元布局將為公司創造永續成長動能，自第二季起營運將會漸入佳境，對今年全年表現抱持樂觀。

(工商 )