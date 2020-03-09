新冠肺炎肆虐全球，大陸湖北地區疫情尤其嚴重，不少藝人紛紛站出來貢獻一己之力，包含捐出物資、捐款，或獻唱公益歌打氣、親自拍攝影片應援，林俊傑（JJ）繼之前獻唱抗疫歌曲為醫護打氣，他近日連線大陸節目《嘿你在幹嘛呢》，與一位人在湖北醫療前線工作的女醫護視訊連線，JJ不斷提醒對方好好照顧自己、擔心她吃得太少，「 謝謝你們的辛苦，謝謝你們的付出，希望你們在照顧別人的同時、也好好照顧自己」！女醫護當場淚崩，場面溫馨。

該節目主持人與女醫護連線，接著主持人告訴對方有一位神秘嘉賓要加入連線，隨後林俊傑驚喜入鏡，身為JJ歌迷的女醫護，一見到偶像驚訝得說不出話，似乎因長久以來的身心疲勞、壓力，情緒激動得不停落淚，主持人也被感染了情緒，拿起衛生紙頻頻拭淚。感人的是，醫護人員都會在工作時所穿的防疫服上，寫下為自己打氣的話，這位女醫護寫的正是林俊傑〈偉大的渺小〉的歌詞「我或許很渺小，但是也絕不逃」，令人感動。

連線過程中，JJ不斷感謝女醫護辛苦付出，她則表示「一點都不辛苦，我只在做好份內本職工作」，JJ事後發文感性地對所有醫護人員喊話：「等春暖花開，我們再一起相約！」JJ近期忙於準備27日他生日當天的直播活動，不同於往年舉辦生日會，JJ特別要求工作團隊全力籌備直播節目，JJ說：「當我看到新聞播報各地疫情時，一直問自己要怎麼樣才能給予一點鼓勵，今年生日想做直播活動，與大家分享愛！」為各地傳達希望的力量。

JJ（左）與醫護人員連線，提醒對方好好照顧自己。（翻攝微博）

JJ（右下）及主持人（左下）與醫護人員連線。（翻攝微博）

(中時 )