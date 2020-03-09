侯佩岑9日現身Royal Doulton皇家道爾頓時尚藝術快閃店記者會，近日新冠肺炎疫情緊張，被問到工作是否為此受影響，她表示工作都是年前安排好，目前沒有太大影響，最多是拍攝工作因怕群聚感染有延後，她笑稱，「收入本來就不多。」詢問防疫小秘訣，她分享自製洋蔥精，並從胸口解下防疫筆，現場驚呼太性感，她笑回：「我也有幫小朋友準備。」

侯佩岑表示小朋友口罩確實戴不住，所以她格外注意周邊防疫，「但是也不能過度恐慌，生活盡量規律、正常，我們也不要嚇到小朋友。」她認為2個兒子能做的就是盡量把手洗乾淨，「他們會洗20秒，怕時間太短會邊唱生日快樂歌，所以我們家會一直聽到各種版本的生日快樂歌。」她也坦言，「不管有沒有疫情，我家本來就很小心，進家門都會噴消毒水。」

侯佩岑曝防疫小秘訣。（粘耿豪攝）

談到2個兒子的相處，侯佩岑笑說：「他們現在和睦的時間多過不和睦的時間，但還是會搶對方東西，然後，一旦拿到就不愛了，通常我會讓他們自己解決，哥哥通常會講出來，弟弟講話則是比較簡單的單詞。」她舉例弟弟做自己腿上，哥哥看到也會坐上來，「等到他們自己坐到不舒服就會走開。」她提及自己下廚兒子們超捧場，老公則相對誠實，雖不會說難吃，但會不吃。

(中時 )