遊戲橘子(6180)2月自結合併營收10.5億元，年增3.1％，主要《天堂M》繼1月新職業上市後，2月持續推出多款行銷活動；加上《新楓之谷》遊戲內容改版，挹注2月營收成長。累計1～2月合併營收22.9億元，年增18.5％。

遊戲橘子指出，2月《天堂M》延續新職業「神聖劍士」與角色全新地圖「古龍聖地」開放，《新楓之谷》則有「GLORY榮耀」大改版系列內容與全新海外系統「深淵遠征隊」，雙產品持續挹注營收。此外因應台北國際電玩展延期，2月中整合集團資源推出「橘子線上嘉年華」直播節目，邀請實況主與YouTuber出席同歡，並提供多種好康虛寶，共創造超過30萬觀看，有效促進玩家互動。橘子旗下首款輕度養成系手遊《小森生活》，自今年1月開放預約及刪檔封測以來，引起數10萬玩家響應；預計3/25於台港澳雙平台正式上線，有望吸引大量輕玩家，逐步擴大遊戲會員基礎。

娛樂社交電商有閑因新年假期與疫情影響，消費者的線上購物需求明顯增加，其中以電玩遊戲、防疫商品等最熱賣，單人進行或運動類型遊戲更是供不應求。

橘子支付2月新增順發3C通路合作，提供遊戲玩家更多服務，將以遊戲生活圈出發，開拓更多符合玩家需求的連鎖通路。台灣樂點2月綁定會員數持續成長，將與beanfun!深度結合，持續進行介面優化與功能創新。

(時報資訊)