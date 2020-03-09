第四部曲 廢省大計 滅宋啟動

1996年李登輝當選第一任民選總統，原本就十分自負的他更是信心滿滿，偏偏立法院國民黨只是脆弱多數，民進黨與新黨又大喝和解咖啡，國民黨面對政策難以推動的窘境，被人予取予求，李登輝當然難以下嚥，1996年底李登輝再度啟動修憲，但結果讓當時紅遍半邊天的台灣省長宋楚瑜方寸大亂，因為民進黨主席許信良早已夜奔敵營，跟李登輝達成魔鬼交易。李登輝除了承諾廢省外，還同意用政黨補助金紓解民進黨的財務困境。

李登輝一心想當不受節制的總統，加上急於為兩國論鋪路，竟然不惜犧愛將宋楚瑜的政治前途，用廢省交換民進黨放棄行政院長同意權。宋楚瑜的省府團隊當年兵強馬壯，要錢有錢、要人有人，被形容為台灣的葉爾欽。一旦涷省，等於武功被廢，宋楚瑜反彈可想而知，一度神隱20多天。他當時最有名的一句話就是「請辭待命」，無奈形勢比人強，黨內雖然對廢省有雜音，但在李登輝軟硬兼施下，藍、綠國大攜手完成修憲，一起廢了擁有上百年歷史的台灣省，也埋下日後連宋分裂的火種。

(中時電子報)