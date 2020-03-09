新冠肺炎疫情持續影響市場，全球股市持續修正，新興亞股亦無法倖免。據統計外資資金流，新興亞股連續兩周失血，上周南韓、台灣分別流出15.8億美元與14.7億美元；今年以來，新興亞洲累計已遭外資賣出125.6億美元。今天外資在台股又擴大賣超至545.5億元，為歷史第三大賣超，集中市場成交量逾2000億元，台北外匯經紀公司今新台幣匯以30.13元收盤，貶值9分，成交放量放大到15.68億美元。雖然美元指數再下挫到94.96，但由於外資賣超台股金額擴大，即使美元指數下跌，但新台幣匯價仍不升反貶。

根據疾管署最新統計，全球新冠肺炎感染案例已經超過28000例，死亡案例攀升至接近700例。中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，隨著確診病例在世界各國陸續增加，對全球股市造成不小的衝擊。加上義大利於周末時宣布封城，預期疫情對於接下來全球股市的走向影響甚鉅，指數振福會變大。在操作上，建議以選股方式調整持股內容，挑選有長線需求的科技類股，另外，可提升免疫能力的保健食品相關類股，應有表現機會。

周俊宏表示，儘管美國聯準會上周緊急宣布降息兩碼，然疫情帶動投資人恐慌情緒，美股仍持續修正，連帶影響台股今日開盤表現。他預期，大盤將持續反映全球疫情惡化狀況，短線上，大盤指數震盪加大，預料將於年線附近徘徊。長線上仍要持續關注疫情發展，若後續情況未獲改善，不排除以相對保守的策略因應。

針對選股部分，周俊宏表示，在科技股的部分，以長線需求為主要布局方向，例如5G相關題材、伺服器相關等。此外，因居家隔離、異地備援等措施，將可能延伸出對PC、視訊會議與軟體的需求，可多留意。受到疫情影響，消費相關的科技商品可能相對受到影響，例如5G手機，短線需求下修的風險較高。

非科技部份，周俊宏表示，防疫概念股等清潔用品，其實台股相對較少，先前多以題材上漲為主。近期則因中國官方宣稱，在新冠肺炎疫苗未開發前，可先透過保健食品增強自我免疫力，使得近年受到食品法改革影響，處於低檔的保健食品相關類股，可能有表現空間，值得投資人關注。

(時報資訊)