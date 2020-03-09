韓國演藝圈近年來風波不斷，除了性愛潛規則外，自殺、嗑藥等醜聞不段，讓整個演藝圈蒙上一層陰影。2019年3月，更爆發多位知名天團男星，涉及偷拍性侵女子事件，引起一陣風暴。

2019年3月，韓國天團BIGBANG成員勝利遭到韓國媒體踢爆，他自身設立的公司投資者斡旋性招待，他經營的夜店也涉使用毒品，同時他與歌手鄭俊英設所在的2個VIP通訊群組內，將遭到鄭俊英等人性侵害的女子性愛影片四處分享，引起韓國影劇圈震撼。

這起事件遭造出後，勝利涉性招待的事件開始持續燃燒，甚至還被爆出包含勝利在內的8人VIP淫片群組裡，選秀出道的韓星鄭俊英是性愛片源大宗，鄭俊英的手機裡頭有「勝利群」、「俊英群」等多個神祕群組供他 炫耀淫片，他自2015年起開始在群組內和朋友分享各式性愛影片，受 害女性逾10人，群組裡大家都赤裸評論與女方的性事與技巧，包含「 某A男與某B女團員一夜情了」、「B女是美食店嗎」、「某C女根本是 塊破布」。

鄭俊英、崔鍾訓集體性侵案震撼韓國演藝圈。（圖／達志影像）

鄭俊英在群組內公布犯案手法，舉凡下藥、灌酒、手機靜音偷拍等計畫全都曝光。甚至還公開號召大家說：「在車上強姦吧。」

事件的起因在2019年2月，一名受害女姓大膽出面控訴，稱自己在2016年參加了鄭俊英的 粉絲簽名會，其後和鄭俊英、崔鍾訓，金姓「Burning Sun」夜店職 員、許姓YG前職員，以及朴姓企業家一起喝酒，之後就失去了記憶。

受害女子原以為獲得偶像鄭俊英青睞，沒想到酒醒後發現身邊竟躺著崔鍾訓，接著又被5位男人以「找找妳的內衣吧」、「我們發生性關係了」等詞彙羞辱，警方在聊天室中發現相關對話證據，且發覺他 們以類似手法行犯屢試不爽，據知已有高達7名女子受害。

鄭俊英甚至在事件被爆發後，還大言不慚的說，「拍好影片發出去時被抓到了」、「要是沒有被抓到的話就可以假裝談戀愛繼續做了」，甚至在分享完影片後爽喊：「今天在喪禮（韓文意同商家）就搞上（女生）了，我真是垃圾顆顆顆。 」

韓國警方調查，不少跟他扯上邊、喝過酒的男星，都會 被邀請入淫片群組或共享淫片，而這些男星多數是團體成員，有不少人就封鄭為「男團終結者」，因為和他共享淫片的HIGHLIGHT團員龍俊亨、FTISLAND崔鍾訓、CNBLUE李宗泫也遭殃，接連毀滅3大一線男團。

韓國媒體爆出，這個VIP群組內的成員，還包括女演員朴韓星與老公的性愛影片也在其中，雖然不是朴韓星老公本人上傳，但他看過影片後竟回覆「顆顆」。

韓國天團男星，涉及偷拍性侵女子事件，引起一陣風暴。（示意圖/達志影像/shutterstock提供）

少女時代俞利的哥哥權赫俊也被爆是群組一員，對此他表示對不起 妹妹粉絲：「我不是躲在匿名的影子裡，而是在認真接受調查，我認不認罪不是你們（網友）該判斷的。」

鄭俊英最後在不敵社會龐大壓力下，承認偷拍性愛片，同時發表認罪聲明：「我在此屈膝向在不雅短片中曝光的女性、也為因此感到失 望和驚訝、甚至憤怒的所有人士跪拜請罪，我承認一切罪行。」還宣 示放下身為公眾人物的一切，對於非倫理的犯法行為，將用餘生來反 省和懺悔。

勝利與鄭俊英最後都遭到被經紀公司解約的下場。而當時韓國演藝圈傳言，不少女星也是受害者，甚至有人也被影射是淫片群中的女主角，引起韓國女星們群起自清，也接揭開了韓國演藝圈的暗黑史。

(中時電子報)