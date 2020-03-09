面對全球蔓延的新冠肺炎疫情，不僅人們需要在日常生活中做好防疫，為了全面打好這一場「戰疫」，與線上廣告、電子商務平台相關的企業也都紛紛回應，隨著疫情的升溫提出最新防疫相關政策。為了讓全球在一同抗疫期間，能免去疫情以外過多的紛擾。

先前已經宣布禁止宣稱與新冠肺炎療效相關的藥品在平台上打廣告，並且也將投放此類型廣告的帳號進行封鎖後，Facebook 產品管理總監 Rob Leathern 日前透過聲明表示，該公司團隊密切注意新冠肺炎(COVID-19)的發展，並且將因為疫情變化修改政策，避免這一次公衛事件遭到有心人士利用。而該公司最新公告的政策就是，將會禁止與醫療級口罩相關的廣告，避免引發人們(對疫情)的憂慮。除此之外，Facebook 以及 Twitter 都將針對與新冠肺炎相關的惡意言論、假消息、不實資訊進行處理，確保人們可以在平台上獲得與疫情相關的正確資訊。

而作為全球知名電商平台，亞馬遜(Amazon.com)則是會與州檢察官合作，將會辨識出利用人們對新冠肺炎疫情的恐慌，而嘗試哄抬商品價格的賣家，並且至今為止已經主動下架 35 萬件涉及哄抬價格或是宣稱可以對抗新冠病毒的產品。eBay 則是宣布禁止口罩、酒精類乾洗手、消毒濕紙巾等商品上架銷售，並且將主動提及「coronavirus」、「COVID-19」、「2019nCoV」等字眼的商品下架；中國市場方面，阿里巴巴、沃爾瑪(Walmart)等多達百家集團則都是在日前透過共同的視訊會議向消費者提供保證，給出疫情期間保障防疫商品，重要民生商品價格不漲、品質不降、供應不斷等承諾。

除了電商平台以及社群平台的努力外，主管 iOS、iPadOS 的應用程式商店 App Store 的蘋果(Apple Inc.)，日前也宣布不會讓非來自認可機構(醫院、認證政府單位等)的新冠肺炎相關應用嘗試上架；而 YouTube 則是也會禁止提其新冠肺炎的影片之獲利資格。全球對抗新冠肺炎疫情的層級，已經從公共衛生領域跨入了新媒體與電子商務領域，防護越來越嚴實。

由於在疫情期間，不少民眾因為被居家隔離，或是被要求自主健康管理，必須宅在家，不能出門趴趴走，連帶催生了遠距工作、遊戲、上網購物、線上學習等領域的商機。看見電商平台以及社群平台都紛紛宣告對抗疫情的最新政策，不約而同都是為了進一步保護人們，能不再因為疫情蔓延受到影響而作出努力，令人不由得感到暖心。

(中時電子報)