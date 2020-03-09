董昭萍博士說明實驗室中完成新冠病毒檢測抗體的步驟，其中有1株抗體有極佳的單一辨識性，只對新冠病毒（左）有反應，並不會與SARS（中）、MERS（右）病毒或。（王英豪攝）

董昭萍博士說明實驗室中完成新冠病毒檢測抗體的步驟，其中有1株抗體有極佳的單一辨識性，只對新冠病毒（左）有反應，並不會與SARS（中）、MERS（右）病毒或。（王英豪攝）

中研院基因體研究中心楊安綏實驗室團隊，以19天完成製造新冠病毒檢測抗體，9日楊安綏研究員表示，優勢核心技術在於其已獲專利的合成抗體庫群使用，再加上人工智能計算機設計，可快速提供大量新穎且具有獨特性針對抗原的對應辨識抗體。仍需與衛福部及廠商合作，以加快病人檢體的驗證，以便大規模臨床應用。

(中時 )