中研院楊安綏團隊 19天完成新冠肺炎快篩檢測抗體 23:062020/03/09 中時 王英豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中研院基因體研究中心楊安綏（圖）實驗室團隊，以19天完成製造新冠病毒檢測抗體，9日楊安綏研究員表示，優勢核心技術在於其已獲專利的合成抗體庫群使用，再加上人工智能計算機設計，可快速提供大量新穎且具有獨特性針對抗原的對應辨識抗體。仍需與衛福部及廠商合作，以加快病人檢體的驗證，以便大規模臨床應用。（王英豪攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 董昭萍博士說明實驗室中完成新冠病毒檢測抗體的步驟，其中有1株抗體有極佳的單一辨識性，只對新冠病毒（左）有反應，並不會與SARS（中）、MERS（右）病毒或。（王英豪攝） 董昭萍博士說明實驗室中完成新冠病毒檢測抗體的步驟，其中有1株抗體有極佳的單一辨識性，只對新冠病毒（左）有反應，並不會與SARS（中）、MERS（右）病毒或。（王英豪攝） 中研院基因體研究中心楊安綏實驗室團隊，以19天完成製造新冠病毒檢測抗體，9日楊安綏研究員表示，優勢核心技術在於其已獲專利的合成抗體庫群使用，再加上人工智能計算機設計，可快速提供大量新穎且具有獨特性針對抗原的對應辨識抗體。仍需與衛福部及廠商合作，以加快病人檢體的驗證，以便大規模臨床應用。 (中時 ) #中研院 #楊安綏 #新冠肺炎 #快篩檢測 #抗體 也許您會感興趣 推薦閱讀 密切接觸者和疑例 隔離不同調 04:092020/03/05 焦點新聞 抗疫新藥研發 武田參一腳 04:102020/03/05 全球財經 新冠肺炎致死率 調高到3.4％ 04:102020/03/05 國際大事 新冠肺炎肆虐 黃品源演唱會喊卡 04:102020/03/05 娛樂新聞 打擊新冠肺炎假消息 臉書推特YouTube全面防堵 17:102020/03/06 科技 富邦壽醫療險保戶罹新冠肺炎多給6千元 18:432020/03/06 財經 新冠感染者不隔離 陳建仁：萬人會感染 13:432020/03/07 政治 免到醫院體檢 壽險業啟動視訊生調服務 04:092020/03/08 金融．稅務 疫情衝擊 奪牌數可能大洗牌 04:102020/03/09 生活新聞 世衛非洲辦事處：努力確保非洲國家監測到首例病例 17:062020/03/09 兩岸 生活熱門新聞 明晚變天大雨 氣象局：下波更強冷空氣低溫14度 - 生活 唐慧琳罹患胰臟癌 醫曝治療成功率 - 生活 全聯最猛商品「疊了又疊」 網一看照片暴動：根本買1送7 - 生活 陳時中烙台語 一句「臊酷酷」網暴動了 - 生活 本周兩冷空氣 吳德榮：第2波達強烈冷氣團 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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