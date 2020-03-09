彰化縣長王惠美與溪湖鎮農會總幹事陳金源、縣府農業處長邱奕志，坐下來與葡萄農友聊天，了解葡萄農種植時所遇到的困難與難處。(吳建輝攝)

彰化是農業大縣，葡萄種植面積約有1200公頃，全台每兩顆葡萄，就有一顆來自彰化，一年的產值高達近30億元。(吳建輝攝)

溪湖栽種的溫室早春葡萄，利用溫室調節，讓葡萄採收期提早，品質控管讓葡萄飽滿，甜度都維持在17到19度之間，每年早春葡萄的市長拍賣價每公斤都可拍到4百元，價格相當好。(吳建輝攝)

彰化是農業大縣，葡萄種植面積約有1200公頃，全台每兩顆葡萄，就有一顆來自彰化，一年的產值高達近30億元，近年政府推動各項溫室栽培補助，減輕農友負擔，也吸引更多農友投入早春葡萄栽培行列，彰化縣長王惠美9日上午到葡萄農友楊儒杰溫室，關心了解彰化優鮮早春葡萄採收情形。

王惠美說，每年3至5月是水果生產較少的季節，溪湖栽種的溫室早春葡萄，剛好在這個時間生產，農友楊儒杰利用溫室栽種，品質控管讓葡萄飽滿，甜度都維持在17到19度之間，每年早春葡萄的市長拍賣價每公斤都可拍到4百元，價格相當好。

農友楊儒杰表示，早春葡萄是利用溫室調節，讓葡萄採收期提早，早春葡萄結果的母枝，是去年就已經培養好的，然後挑選有帶葡萄花的母枝下去栽培催芽，不同於夏季葡萄1年2收，早春葡萄可以1年1收。

楊儒杰說，早春葡萄在收成後，就會進行尾剪枝條、催芽、重新培養母枝等作業，供明年生產使用；溪湖鎮農會總幹事陳金源說，農友如對溫室栽種有興趣，符合資格可到農會申請，農會會協助輔導、技術交流、用藥安全等，一起協助農友提升葡萄品質與安全。

(中時 )