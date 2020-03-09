台北市長柯文哲推動東區門戶計畫，欲在南港車站旁的市民大道打造長約800公尺的「南港生態綠廊」，並規畫立體空橋串連南港車站、南港軟體園區、南港輪胎開發案等，市府3月4日上網公告工程先期規畫案招標，預計3月24日下午5時截標，最快可望明年上半年發包工程，並於3年內完工。

北市都發局都市設計科長林芝羽指出，該案採「併案發包、分開訂約」方式，同時辦理「委託綜合規畫契約」及「委託專案管理契約」，「委託綜合規畫契約」分為「研究範圍」及「示範區」，「研究範圍」主要針對市民大道自基隆路至研究院路範圍，做沿線整體景觀規畫，並建立後續開發設計準則規範。

另市民大道自向陽路至忠孝東路7段265巷約800公尺路段，以及北部流行音樂中心南基地東側區域，分別做為生態綠廊與立體連通平台的示範區，招標預算共2500萬元。

林芝羽表示，南港生態綠廊預計以原生植物為主要規畫，類似林蔭大道的概念，南港車站旁公園用地則預計興建從平面延伸至2樓的開放平台，串聯空橋廊道，未來可俯視北流、南港生態綠廊及公園綠地景觀，成為南港新地標，詳細設計規畫仍待得標廠商規畫研究。

(中時 )