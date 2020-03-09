新冠病毒疫情預料將嚴重衝擊大陸2020年經濟表現，路透於3月3日至5日總結40多名經濟學家的預估中間值指出，中國大陸第一季經濟成長料將降至3.5%，遠低於去年第四季的6.0%，已接近腰斬程度。

《中央社》報導，本次的調查結果較2月14日調查又再低了一個百分點；此外，這次調查顯示經濟學界對大陸經濟未來走向分歧較大，有兩家銀行預計首季經濟成長將為零，有一家銀行則預計經濟成長將為5.0%。

報導說，在最糟糕的情況下，第一季成長率預估中間值為2.4%，低於上次調查的3.5%，代表3週前民間分析師認為的最糟糕情況，現在已變成最基本狀況。

不過，分析師仍預計經濟成長將在第二季反彈至5.6%，略低於3週前估計的5.7%。但分析師的看法依舊相當分歧，預估值區間介於3.7%至6.5%。

至於大陸今年全年經濟成長率預計將放緩至5.4%，將成為1990年有紀錄以來的最慢增速的一年。對於大陸經濟成長放緩，經濟學家沒有太大歧異，幾乎所有受訪分析師給出的預估值都低於去年的增速6.1%。

目前大陸疫情有所緩解，但大陸以外地區疫情迅速蔓延，大陸與全球其他地區的消費近期將受衝擊。

Pantheon駐倫敦的首席亞洲分析師畢米希（Freya Beamish）表示：「大陸以外地區疫情蔓延，對全球需求的影響可能更大，已開發國家的民間消費成長很可能減弱。」

(中時電子報)