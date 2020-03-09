台中市1所國小籃球隊的外聘洪姓教練，對女學童強制猥褻性交案被披露，1名小五女童看媒體報導，在2018年間向同學透露，她在3年前也曾被教練騷擾過，並在校方的檢核表勾選「曾遭師長觸摸身體」，經學校通報而偵辦。洪男矢口否認，法官不予採信，一審依對未滿14歲女子強制猥褻罪，判刑3年4月，全案仍可上訴。

洪教練自2014年9月間起擔任中市1所國小的籃球隊外聘教練，於2015年暑假擔任課後照顧班體育老師，學校在2018年9月間進行學生自我檢核調查時，1名小五女學生

勾選「曾遭師長觸摸身體」，校方通報台中市家庭暴力暨性侵害防治中心。

女學童指控，她就讀2年級的暑假課後照顧班，洪教練叫她到體育器材室，將她抱到大腿，抓住她雙手後，再撫摸私處猥褻，經她扭動身體、以腳揮踢掙扎，才鬆手讓她離去。女學童說，她直到5年級才跟其他2名女同學講，她填檢核表時本來也沒填，是知情的同學叫她照實填。

2名同學都證稱，被害女學童曾提起，「教練很變態摸她身體」及「教練也騷擾過她」等情事。洪教練則否認強制猥褻；辯護人質疑指稱，女學童遲於3年後始提出遭猥褻，是否因年幼即日久而記憶不清，而且她多年來生活正常，均無人發現，仍與教練往來接觸，與常情不符。

法官不採信教練說法，認為他曾對3名女學童強制猥褻及性交，被判刑10年6月確定。顯見他慣常利用職務而對女學童強制猥褻，女學童案發時才8歲，遭老師性侵害，驚恐隱忍數年才揭露，乃時有所聞。法官審酌洪男身為師長強制猥褻女學童，造成人格發展及身心難以抹滅的陰影，且尚未與家屬達成和解，依對未滿14歲女子強制猥褻罪，判刑3年4月。

(中時 )