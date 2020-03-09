圖/翻攝自川普推特

隨著原油市場降低減產共識破局，沙烏地阿拉伯祭出全球4月出口官方售價全面調降的手段對付俄羅斯，並準備於4月增產搶市，亞洲時段9日油價開盤狂殺30%，創下自1991年波斯灣戰爭以來最大單日跌幅。加上新冠肺炎疫情在美國30多州蔓延開來，全球金融市場陷入一片愁雲慘霧，然而，美國總統川普卻在推特轉發一篇推文，徹底引爆網友怒火。

川普在推特轉發白宮社群媒體總監Dan Scavino製作的迷因圖，是一張川普一臉愉悅、拉著小提琴的模樣，上面還寫著「My next piece is called.....nothing can stop what`s coming.」，意思是沒有人能抵擋接下來能發生的事情；川普也轉發推文回應「在他聽起來相當好」，但此時全球金融市場面臨黑天鵝作亂，新冠肺炎疫情也在美國散開，加上原油市場面臨波斯灣戰爭以來最糟表現，川普此時發表這篇推文，也引爆民眾怒火。

普林斯頓大學美國歷史學教授Kevin M. Kruse就發推文，語帶諷刺說道：「尼祿2020：讓羅馬持續偉大！」。也有許多網友表示，川普就像尼祿一樣，當美國被新冠肺炎疫情所吞噬時，川普如同在尼祿羅馬燃燒時站在高台彈奏豎琴般，在愚蠢的迷因中拉著小提琴嘲笑民眾。

Nero 2020: Keep Rome Great! pic.twitter.com/EiRMc3mWEx — Kevin M. Kruse (@KevinMKruse) March 9, 2020

有「末日博士」之稱、曾準確預測過2008年金融危機的紐約大學史登商學院經濟學教授「末日博士」羅比尼（Nouriel Roubini），在油價暴跌後再度發聲警告，OPEC+減產協議破滅，沙俄兩國在油市削價競爭，對於債台高築的美國頁岩油業者無疑是一大打擊，並引發全球信貸危機以及加速經濟衰退到來。

對此，川普此事表現，有人推測是美國聯準會(Fed)恐怕敵不住外界壓力，將在本月的利率決策會議中宣布降息最多75個基點，這也是川普所期待的事情。在上周全球央行接連降息之下，Fed緊急宣布降息2碼，但外界卻保持觀望態度，認為降息雖然能擴充市場資金流動，卻依然無法阻擋消費意願大幅下滑的前景，市場也預測美股將在今年第二季步入熊市，屆時全球股市將迎來更大幅度的震盪。

(中時電子報)