隨著原油市場降低減產共識破局,沙烏地阿拉伯祭出全球4月出口官方售價全面調降的手段對付俄羅斯,並準備於4月增產搶市,亞洲時段9日油價開盤狂殺30%,創下自1991年波斯灣戰爭以來最大單日跌幅。加上新冠肺炎疫情在美國30多州蔓延開來,全球金融市場陷入一片愁雲慘霧,然而,美國總統川普卻在推特轉發一篇推文,徹底引爆網友怒火。

川普在推特轉發白宮社群媒體總監Dan Scavino製作的迷因圖,是一張川普一臉愉悅、拉著小提琴的模樣,上面還寫著「My next piece is called.....nothing can stop what`s coming.」,意思是沒有人能抵擋接下來能發生的事情;川普也轉發推文回應「在他聽起來相當好」,但此時全球金融市場面臨黑天鵝作亂,新冠肺炎疫情也在美國散開,加上原油市場面臨波斯灣戰爭以來最糟表現,川普此時發表這篇推文,也引爆民眾怒火。

普林斯頓大學美國歷史學教授Kevin M. Kruse就發推文,語帶諷刺說道:「尼祿2020:讓羅馬持續偉大!」。也有許多網友表示,川普就像尼祿一樣,當美國被新冠肺炎疫情所吞噬時,川普如同在尼祿羅馬燃燒時站在高台彈奏豎琴般,在愚蠢的迷因中拉著小提琴嘲笑民眾。

Nero 2020: Keep Rome Great! pic.twitter.com/EiRMc3mWEx — Kevin M. Kruse (@KevinMKruse) March 9, 2020

有「末日博士」之稱、曾準確預測過2008年金融危機的紐約大學史登商學院經濟學教授「末日博士」羅比尼(Nouriel Roubini),在油價暴跌後再度發聲警告,OPEC+減產協議破滅,沙俄兩國在油市削價競爭,對於債台高築的美國頁岩油業者無疑是一大打擊,並引發全球信貸危機以及加速經濟衰退到來。

對此,川普此事表現,有人推測是美國聯準會(Fed)恐怕敵不住外界壓力,將在本月的利率決策會議中宣布降息最多75個基點,這也是川普所期待的事情。在上周全球央行接連降息之下,Fed緊急宣布降息2碼,但外界卻保持觀望態度,認為降息雖然能擴充市場資金流動,卻依然無法阻擋消費意願大幅下滑的前景,市場也預測美股將在今年第二季步入熊市,屆時全球股市將迎來更大幅度的震盪。

