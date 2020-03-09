國民黨新任主席江啟臣今天正式就職，但近日卻有外界傳言江能選上是因為，郝龍斌過去大選曾暗挺鴻海創辦人郭台銘，及對國民黨的高齡掌權世代不滿，加上江啟臣形象良好，讓韓粉願意給他機會。但資深媒體人趙少康上節目卻直言，坦言江會上跟韓粉並無太大關係。

趙少康今9日在《YAHOO TV》「鄉民來衝康」表示，這次國民黨選舉投票率三十幾趴，他覺得受新冠肺炎影響下，已經算不錯了，但網路上卻有兩種聲音傳出來評論這次選舉，一說是因為江上是韓粉的報復，因為郝龍斌在過去大選曾暗挺鴻海創辦人郭台銘，所以韓粉藉黨主席選舉在報復，另一說則是因為江啟臣僅是過渡階段的黨主席。倘若罷韓成功的話，明天就是韓國瑜出來選國民黨黨主席，而且是完整的四年任期。

共同主持人伊乃菁認為，這樣的傳言對韓國瑜是非常傷的。對於這種負面傳聞，黃暐瀚說，35萬黨員極大多數是韓粉的比例很少，過去幾場造勢的幾十萬支持者，真正是黨員的不到三成。因此這種說法不成立。

至於罷韓會過嗎？趙少康說，目前情況看起來對韓國瑜很不利，但是不論如何，第一，未來三個月，他只要好好地做，市民會看到，會有判斷力。且他最近除了在228口誤，沒有甚麼重大失誤，未來三個月若真的被罷免掉，很多是他自己問心有愧無愧。

第二，整個大環境而言，就是對江啟臣有利，不是因為韓粉挺誰出征誰就是誰贏，國民黨選輸就是要年輕化，世代交替。郝龍斌其實是知其不可為而為之，他也跟他說了，但郝就是要選。

對於網友提問，為何國民黨會被外界貼標籤，經濟藍、知識藍，本省掛、外省掛，老藍男、正常藍，反觀民進黨沒有這種標籤劃分，很明顯是因為有人要搞分化。根本原因在於，民進黨的總目標是很清楚的，就是要台獨。國民黨的中心思想是甚麼？完全沒有一個總目標。要把黨帶往何處，都讓人看不到方向。

(中時電子報)