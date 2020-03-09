集中市場9日大跌344點以上，今年跌幅已近8.5％，金管會強調，目前主要受疫情影響，台股在主要國家股市中跌幅仍較小，長期仍是回歸基本面，但金管會亦承諾將持續關注疫情對總體經濟影響及台股表現，適時採行相關措施。

據金管會統計，今年到3月4日為止，台股加權股價指數下跌5.04％，但表現即跌幅仍優於日本股市（-10.81％)、美國道瓊（-9.18％）、香港（-6.98％）、韓國（-6.29％）及新加坡 （-6.14％）等其他主要市場；且台股集中市場平均日成交值則較去年同期增加43.42％，台股動能持穩。

金管會強調，疫情雖造成資本市場短期的不確定性，但股市長期應仍將回歸基本面；金管會承諾將持續關注疫情對總體經濟影響及台股表現，適時採行相關措施。

而今年台股重頭戲，即全面實施逐筆交易制度，本月23日即上路，訴求與國際交易制度接軌，交易會更有效率，但在此時上路，是否會加重跌幅，金管會也在密切注意中，同時第四季將推動盤中零股交易制度，供年輕人及小資族群在盤中買賣零股，即訴求為台股尋求新的投資動能，讓投資人逐步年輕化。

金管會強調，目前金融市場運作良好，銀行授信持續增加、獲利穩定；保險業發展平穩；證券市場仍屬穩健，去年國內上市櫃公司總家數為1,717家，總市值逾39兆元；108年國內上市櫃公司募資總金額約為4,083億元，股票成交值為34.07兆元。

去年台股日均量為1,557億元（集中市場1,201 億元、櫃買市場356億元），較107年日均量1,653億 元，減少5.81％。

(工商 )