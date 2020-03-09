鈺齊-KY（9802）9日公布自結2月合併營收9.22億元、年增64.78％，累計今年前二月合併營收逾19.85億元、年增10.75％，均創同期新高。鈺齊9日董事會通過2019年度合併營收128.43億元、年增27.5％，稅後淨利12.79億元、年增約72.2％，EPS7.81元，高於2018年度5.1元，均創歷史新高。

鈺齊董事會考量公司財務體質健全，且資本公積充沛，仍持續維持往年一貫高配發率水準，9日決議2019年擬配發每股現金股利5.5元，配發率達七成，盼將營運成果回饋與全體股東共享，若以9日收盤價格102.5元計算，現金殖利率5.37％。

鈺齊2019年開源有成，且節流得宜，各季度營運表現扎實強勁，去年度合併營收128.43億元、年增27.5％，整體毛利率及營業利益率，分別達19.7％及11.3％，較2018年度各提高1.7個百分點及3個百分點，帶動去年度營收及獲利聯袂大躍進，並創歷史新高。

尤其，2019年度獲利增幅，更遠高於營收增幅，進而推升股東權益報酬率（ROE）、資產報酬率（ROA）分別來到17.24％及10.82％。

展望2020年上半年，鈺齊透露，集團續持審慎樂觀看法不變，雖然新冠肺炎疫情仍屬嚴峻，短期仍受大陸廠區延後開工、上游供應鏈完整性與即時性、交通運輸順暢度，及進出口通關時效性等諸多外在負面因素波及，然依據訂單式生產契約特性及過往運作模式，確認訂單並不會被片面取消，只是部分訂單將會遞延出貨。

鈺齊強調，集團2020年春夏鞋款，仍將較2019年同期大幅成長，2020年前半段的秋冬季鞋款接單態勢，亦屬正向樂觀，公司接單總量將再創新高。

鈺齊近年來更積極布局智慧製造領域，聚焦導入自動化生產設備應用，致力優化精實生產模式，並加速建立多元人才培育儲訓機制，持續強化集團整體創新製造實力。

在經營團隊戮力推行多品牌接單、產能擴增及分散產區策略等經營方針下，集團2019年度旗下越南廠產能占比，首度超越大陸產區，且「非大陸產區」產能一舉躍升至6成以上，展現出公司可迅速依據訂單需求調配產能的堅強實力，彰顯經營團隊應變系統性風險所採行的產銷調配，已見初步成效。

(工商 )