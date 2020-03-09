石油輸出國組織（OPEC）與俄羅斯談判破裂，沙烏地阿拉伯計畫增產及打減價戰，油價繼6日下挫近10％後，9日再暴挫逾2成，法人表示，在近日油價被大幅修正後，短期內雖有反彈機會，但中長期油價後市仍不樂觀的，投資人進場搶短要謹慎。

上周末國際原油市場出現震撼彈，OPEC+會議意外破局，沙烏地阿拉伯更大幅調降官方售價、宣布4月份增產，顯示沙國藉由減產支撐油價的基調已改變，轉向增產壓低油價以打擊其他競爭者，使3月9日國際油價更快速崩跌，西德州原油期貨甚至一度大跌超過30％。

富蘭克林證券投顧表示，以OPEC與俄羅斯目前閒置產能來看，預估最多每日可能增加供給300萬桶，另受到新冠肺炎疫情升溫影響，原油需求前景備受壓抑；油價在供給與需求雙重打擊之下，短線下行風險與波動加劇，而布蘭特期油跌至每桶40美元之下，對於頁岩油業者衝擊較大，儘管能源股評價面已大幅壓縮，但油市前景更趨保守，建議短線投資人觀望為宜。

康和投顧產品研究部副總經理黃詣庭也指出，在新冠肺炎疫情之下，全球原油需求已出現陰影，OPEC及俄羅斯間的減產協議破局，又形成供給面壓力，原油市場供需失衡將為油價帶來長期壓力，進而衝擊油商獲利能力，即使國際油價出現歷史性崩跌，現在仍不建議投資人貿然搶進。

大多數法人均認為，受到疫情、俄羅斯拒絕配合擴大減產等影響，油價近期仍可能高度波動，後續是否回穩，須待疫情是否得以控制、地緣政治等多項事件後續走勢而定，所以均建議投資人交易上仍須謹慎。

對於能源基金後市，富蘭克林坦伯頓天然資源基金經理人費德里．弗朗表示，無法預測新冠肺炎疫情的發展，但投資人對於能源與天然資源相關類股極度悲觀，這也反映在股價之上，不過身為由下而上的主動型投資人，會藉機加碼一些體質健全的能源個股，也預期中長期原油需求將會回升到正常的水準。

(工商 )