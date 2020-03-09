台中市經發局長張峯源、副局長李逸安、前往東協廣場KTV每間包廂宣導防疫。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

新冠肺炎肆虐，台中市府防疫無國界，經發局走訪移工聚集地「東協廣場」，勸導業者於出入口增設人員測量消費者體溫，更以越南、印尼語言等多國語言文宣，宣導移工正確戴口罩「開、戴、壓、密」四步驟，多管齊下加強防疫措施，維護移工健康。

經發局是台中市視聽歌唱業、夜店業之目的事業主管機關，「東協廣場」娛樂場所經營者多為東南亞國籍，每到假日都吸引中部各縣市大批國際移工前往消費。

為免語言隔閡，造成移工防疫資訊落後，經發局長張峯源、副局長李逸安、市警局第一分局分局長孫太康共同前往該廣場3家休閒娛樂服務業場所查訪。

經發局指出，近期疫情造成東協廣場消費人潮下降，但為讓防疫滴水不露，以印有中越、中印雙語版本的手持牌，進入KTV每間包廂宣導正確戴口罩資訊，並要求業者購買「額溫槍」進行量測作業。

考量休閒娛樂場所多屬密閉空間，消費者多近距離接觸，經發朐局自1月起，針對轄內約500多家電子遊戲場業、休閒娛樂服務業等場所，積極宣導要求員工戴口罩、勤洗手，定期量體溫等防疫觀念。

後續也將配合勞工局於台中火車站周邊等大眾運輸熱點及國際移工聚集處，進行走動式防疫關懷宣導，多管齊下宣導防疫資訊。

(中時 )